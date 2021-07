LEGGI: la recensione

È stato presentato in concorso al Festival di Cannes, il film di Paul Verhoeven con Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson e Daphne Patakia. Qui sopra potete vedere la videorecensione di Francesco Alò!

La pellicola, tratta dal libro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy” di Judith Brown, è ambientata nell’Italia del quindicesimo secolo e segue la storia di Benedetta Carlini, una monaca che afferma di avere visioni profetiche e che ha sviluppato le stigmate, le ferite correlate alla crocifissione di Gesù Cristo, che aiuteranno la donna a salire attraverso i vari ranghi della chiesa. In seguito tuttavia il Vaticano classificò le dichiarazioni della suora come frode, sebbene si teorizzi che il tentativo di screditare la donna sia dovuto alla sua sessualità.

La sinossi ufficiale: