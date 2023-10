Francesco Alò ci parla di Black Box, un film di Aslı Özge con Luise Heyer, Felix Kramer, Christian Berkel, Timur Magomedgadzhiev, Manal Issa, André Szymanski, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

BLACK BOX: LA TRAMA

Residente in un condominio di Berlino, Henrike viene fermata dalla polizia all’uscita del cortile. Il signor Horn, un investitore che di recente ha comprato gran parte degli appartamenti, trasmette l’ordine della polizia: nessuno può entrare o uscire, e non vengono fornite ulteriori informazioni per motivi di sicurezza. L’insegnante Erik fomenta i vicini contro Horn. La paura cresce e alimenta i pregiudizi. Il vero pericolo viene da dentro o da fuori?

