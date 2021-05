Un mese fa, Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo di uno speciale di Borat 2 diviso in più parti intitolato in originale: lo speciale conterrà materiale inedito e dietro le quinte della commedia, con protagonisti Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova.

Il materiale inedito conterrà, tra le altre cose, scene inedite di Borat in “lockdown” assieme ai due cospirazionisti durante la pandemia, sua figlia Tutar in visita a un salone di bellezza che chiede di somigliare ad R. Kelly, stralci aggiuntivi delle conversazioni tra Borat e Jeanise Jones, la babysitter di Tutar, e un’intervista tra Tutar e una coppia su Zoom… incentrata sul “distanziamento sociale” tra Melania e Donald Trump.

In altre scene, tratte dal dietro le quinte, vediamo la reazione di Sacha Baron Cohen all’esilarante sequenza del comizio di estrema destra sul palco del quale si è esibito scatenando un putiferio.

Ora sono arrivati online i tre promo per i tre segmenti di questo special in arrivo sulla piattaforma il prossimo 25 maggio. Le tre sezioni saranno così intitolate:

Borat: VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” by Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision

Borat’s American Lockdown

Debunking Borat

Trovate il primo promo nel player di YouTube nella parte alta della pagina, gli altri due qua sotto:

Borat Seguito di film cinema: Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan è uscito su Amazon Prime Video il 23 ottobre.

Vi ricordiamo che il film ha vinto due Golden Globe – miglior film musical/commedia e miglior attore in una commedia ed è stato in corsa agli Oscar, senga aggiudicarsi nulla, in due categorie: migliore attrice non protagonista e come miglior sceneggiatura adattata.

Cosa ne pensate di questo special di Borat 2 in arrivo? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dircelo nei commenti in calce all’articolo!