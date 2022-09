Disney Plus Day: Thor 4, Pinocchio e tutte le novità in arrivo nel nuovo promo

La Casa di Topolino ha diffuso online un nuovo, ricchissimo promo dedicato al Disney Plus Day in programma per l’8 settembre.

Durante il Disney PLus Day arriveranno in streaming esclusivo sulla piattaforma un sacco di novità tanto filmiche, come Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios e Pinocchio di Robert Zemeckis, quanto seriali. Potete trovare il video nella parte superiore di questa pagina!

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder, in occasione del Disney Plus Day, si unirà ad altri 15 titoli del Marvel Cinematic Universe ora disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+. Con IMAX Enhanced, gli abbonati potranno guardare a casa i film nel Formato Espanso IMAX, che offre fino al 26% in più di immagine per un’esperienza di visione immersiva. (Non è richiesto alcun costo o dispositivo aggiuntivo. I contenuti disponibili variano a seconda del Paese).

Trovate tutte le informazioni su Thor Love and Thunder nella nostra scheda.

Tutti i dettagli sulle varie proposte del Disney Plus Day sono disponibili in questo nostro approfondimento.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!