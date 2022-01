Dopo l’uscita cinematografica a novembre, è finalmente arrivato su Disney+, il cinecomic dei Marvel Studios diretto dal premio Oscar Chloe Zhao, e così per l’occasione oggi vi mostriamo la nostra intervista integrale con Barry Keoghan, uno dei protagonisti.

Keoghan interpreta Druig, un Eterno dal carattere distaccato in grado di controllare le menti altrui, che a un certo punto del film decide di allontanarsi dagli altri Eterni perché non è d’accordo con il loro approccio nei confronti degli umani. Il nostro Gabriele Niola ha parlato proprio di questo aspetto, e di come questi supereroi sembrino quasi degli “impiegati” e lui alla fine si metta… in proprio!

Potete vedere l’intervista, con i sottotitoli di Aleksandra Daszkilewicz, qui sopra.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).