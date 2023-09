Nella terza diretta dal Festival di Venezia, in collaborazione con Cinema Revolution, parliamo di Bastarden di Nicolj Arcel, DogMan di Luc Besson, Povere Creature! di Hyorgos Lanthimos, e La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson.

Con Andrea Francesco Berni, Gabriele Niola, Alessia Pelonzi, Bianca Ferrari, Gabriele Lingiardi.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

