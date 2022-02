Sarà I Wonder Pictures a portare al cinema in Italia, il film danese nominato oggi a ben tre premi Oscar. La pellicola ha infranto un record: nessuno infatti aveva mai ricevuto, nello stesso anno, una candidatura come miglior film d’animazione, miglior documentario e miglior film internazionale.

Ma quando uscirà? I Wonder Pictures ha annunciato che arriverà nei cinema dello stivale il 24 marzo.

Il documentario animato è stato diretto da Jonas Poher Rasmussen e nel corso del 2021 ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, a partire dal Gran Premio della Giuria nella sezione World Cinema – Documentary al Sundance Film Festival. A dicembre, la European Academy gli ha consegnato l’European University Film Award, con questa motivazione:

Il documentario animato FLEE di Jonas Poher Rasmussen dipana i ricordi di Amin svelando a poco a poco la sua storia, dalla fuga dall’Afghanistan da bambino al crescere dichiaratamente gay in Danimarca. Il mix di diversi stili di animazione stratificati con la vera voce del protagonista e filmati d’archivio porta un sorprendente senso di realismo al film. La connessione emotiva con la storia di Amin richiama l’attenzione sull’ignoranza del primo mondo sulla cruda realtà dei rifugiati e fa riflettere il pubblico sulla propria posizione nella società. FLEE è un’esplorazione artistica unica di come il trauma influenzi il senso di sé mentre ci porta anche all’enigma del senso universale di appartenenza e di casa.

Questa la trama ufficiale della pellicola, qui sopra invece trovate il trailer americano.

Amin, arrivato come minore non accompagnato in Danimarca dall’Afghanistan, oggi, a 36 anni, un accademico di successo. Da oltre vent’anni ha un segreto che rischia di far crollare il castello della sua vita, faticosamente costruito, proprio alla vigilia del matrimonio con il suo fidanzato di lunga data. Flee una storia vera che racconta in modo unico gli strazianti tentativi di un rifugiato afghano di trovare asilo all’estero. Un documentario di animazione, un viaggio viscerale, poetico ma anche pieno di solitudine e di un’incessante voglia di vivere. Un racconto sincero del bisogno di un uomo di confrontarsi con il proprio passato per conquistarsi davvero un futuro.