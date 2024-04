Lo scorso febbraio vi avevamo raccontato della Willy’s Chocolate Experience, un allestimento a Glasgow con scenografie e figuranti nella quale i visitatori si sarebbero immersi nel mondo di Willy Wonka e della Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl. L’evento, che il sito annunciava di grande qualità, si era rivelato però del tutto deludente e scadente (LEGGI TUTTI I DETTAGLI).

Sulla vicenda ha scherzato ora Freddie Highmore, volto di Charlie Bucket in La fabbrica di Cioccolato del 2005. Come ricorderete, alla fine del film di Tim Burton il personaggio eredita l’impresa di Wonka. Ospite dello show di Jimmy Kimmel, l’attore ha presentato un trailer di un fittizio sequel della pellicola, dove Charlie, ora divenuto adulto, introduce due bambini nell’edificio, che ricorda quello della Willy’s Chocolate Experience. Nel video (che potete vedere nella parte superiore della pagina), Highmore si presenta ai piccoli visitatori mentre dietro di lui cade un green screen, rivelando una struttura piuttosto fatiscente. Proseguendo il tour, incontrano un Umpa Lumpa che offre loro “una deliziosa metanfetamina“, un riferimento ai genitori che hanno paragonato l’attrazione di Glasgow a un laboratorio di metanfetamine.

Quando uno dei bambini si lamenta del fatto che la fabbrica di cioccolato “non assomiglia alle foto“, Highmore spiega di aver creato i volantini utilizzando ChatGPT, un altro riferimento alla Willy’s Chocolate Experience, in cui gli organizzatori hanno apparentemente usato l’intelligenza artificiale per generare immagini promozionali di alta qualità che non rispecchiavano assolutamente la realtà. “Tutto qui è stato creato con ChatGPT“, aggiunge. Mentre sullo schermo passano poi immagini dell’evento, dice:

Sarò sincero con voi! La fabbrica non è mai decollata dopo che Wonka me l’ha data. Avevo 10 anni! Ho fatto del mio meglio, ma ero troppo preso e, considerando tutto questo, direi: guardate questo posto! È andata dannatamente bene!

Cosa ne pensate della parodia di Freddie Highmore della Willy’s Chocolate Experience? Lasciate un commento!

FONTE: YT

