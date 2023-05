Online è approdato un video con tutte le papere dal set direttamente dal dietro le quinte di Ghosted, il film di Dexter Fletcher con Chris Evans e Ana De Armas uscito in streaming esclusivo su Apple TV+ lo scorso 21 aprile.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ghosted viene descritto come “un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo”.

Il film è disponibile in streaming su Apple TV+ dal 21 aprile.

