Guillermo del Toro racconta di quando va a comprare modellini con Steven Spielberg e JJ Abrams

Dopo aver vinto il premio Oscar per il Miglior film d’animazione con Pinocchio, Guillermo del Toro è intervenuto come ospite allo show di Jimmy Kimmel (che ha anche condotto la Notte degli Oscar).

Nel corso del suo intervento si è naturalmente parlato di Academy Awards e dintorni, ma poi, verso la fine della chiacchierata, il conduttore ha voluto sapere qualche informazione in più in merito a una foto in cui Guillermo del Toro è ritratto, insieme a Steven Spielberg e JJ Abrams all’interno di un noto negozio di hobbistica di Los Angeles.

Il filmmaker spiega che lui e i suoi celebri amici sono soliti andare a fare spesa lì di tanto in tanto la domenica. Guillermo del Toro spiega che lui è solito comprare modellini di mostri e cadaveri mentre JJ Abrams robe tipo la casa di Psyco. Quel giorno lui erano andati lì per alcune spese e, nel video che potete vedere nella parte superiore della pagina, potete scoprire anche il divertente retroscena di quella specifica incursione presso il negozio dovuta ai… conti separati fatti dalle tre leggende di Hollywood.

