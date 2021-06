La pellicola sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 21 luglio.

Jolt, la sinossi del film con Kate Beckinsale:

Lindy è una donna bellissima e profondamente ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico ogni tanto è invasa da impulsi omicidi rabbiosi che possono essere fermati solo attraverso una scossa elettrica rilasciata da uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare l’amore e la connessione in un mondo che teme la sua strana condizione, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsi, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e infuriata, parte in una missione vendicativa per trovare l’assassino, mentre è anche ricercata dalla polizia come principale sospettata del crimine.