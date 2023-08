Netflix ha lanciato oggi il primo teaser trailer di Maestro, l’atteso nuovo film diretto da Bradley Cooper che lo vede protagonista nei panni del grande compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, accanto a Carey Mulligan, che interpreta sua moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Da queste prime immagini possiamo vedere come il biopic attraverserà molti decenni della vita della coppia, grazie anche all’uso degli effetti di ringiovanimento digitale e del makeup, alternando vari tipi di fotografia in bianco e nero e a colori. Apprendiamo poi che il film, dopo il debutto in concorso alla 80 esima edizione del Festival di Venezia (dove verrà presentato il 2 settembre), arriverà in un numero selezionato di cinema a dicembre per poi approdare su Netflix il 20 dicembre, secondo una formula distributiva ormai nota.

MAESTRO: LA TRAMA

Maestro racconta la complessa storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni – dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Il film attraverserà trent’anni della vita del grande compositore e direttore d’orchestra, dal suo debutto nella New York Philarmonic a soli 25 anni fino a quando compose la colonna sonora di Fronte del porto di Elia Kazan, che gli valse una nomination all’Oscar.

Alla sceneggiatura lo stesso Cooper assieme a Josh Singer (Il caso Spotlight). Alla produzione nomi altisonanti come Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner e Amy Durning.

