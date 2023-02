Non così vicino, la video recensione

Esce al cinema il 16 febbraio Non così vicino (in originale A Man Called Otto), il film di Marc Forster con Tom Hanks, Truman hanks, Mariana Trevino e Rachel Keller.

NON COSÌ VICINO: LA TRAMA

Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.