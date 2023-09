Neon ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Origin, il nuovo film diretto da Ava DuVernay in concorso in questi giorni al Festival di Venezia.

Il film è tratto da Caste: The Origins of Our Discontents, l’opera di Isabel Wilkerson vincitrice del premio Pulitzer.

Origin segue la vera storia di Wilkerson mentre affronta un percorso di auto scoperta a seguito di una tragedia personale mentre scriveva il sopracitato romanzo. Aunjanue Ellis-Taylor e Jon Bernthal sono tra i protagonisti del lungometraggio

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Nel cast troviamo anche Niecy Nash-Betts, Vera Farmiga, Audra McDonald, Nick Offerman, Blair Underwood, Finn Wittrock, Jasmine Cephas-Hones e Connie Nielsen.

Attraverso una struttura scandita da storie diverse, Caste analizza il tacito sistema che ha dato forma all’America sottolineando quanto le nostre vite siano definite da una gerarchia di divisione umana da generazioni e generazioni. Dopo anni di studi e ricerche, la scrittrice ha identificato gli otto pilastri ideologici che sorreggono i sistemi di casta, operando un confronto tra le caste in America, in India e nella Germania nazista.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

