Francesco Alò ci parla di Past Lives, il film di Celine Song con Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro, al cinema dal 14 febbraio.

Past Lives, la trama

Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

