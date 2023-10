Francesco Alò ci parla di Pedágio, il film Carolina Markowicz con Maeve Jinkings, Kauan Alvarenga, Thomás Aquino, Aline Marta Maia, Isac Graça presentato alla Festa del Cinema di Roma.

PEDAGIO, LA TRAMA

Suellen, madre e impiegata come addetta al pedaggio in un casello autostradale, si unisce a una banda di ladri per tenere a galla la sua famiglia, sfruttando il suo lavoro per racimolare illegalmente del denaro in più che vuole usare per quella che lei considera una nobile causa: permettere a suo figlio adolescente di partecipare a un costoso seminario di terapia di conversione per ragazzi omosessuali, tenuto da un rinomato sacerdote straniero.

