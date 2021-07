È stato presentato in concorso al Festival di Cannes, il film di Sean Baker con Ethan Darbone, Bree Elrod, Simon Rex e Suzanna Son.

La trama:

Ritrovatosi al verde a Los Angeles, l’ex star del cinema a luci rosse Mikey Saber decide di strisciare indietro nella sua cittadina natale di Texas City, in Texas, dove la sua ex moglie e sua suocera vivono. Proprio mentre questa famiglia disfunzionale sembra iniziare a far funzionare le cose, Mikey incontra una giovane donna di nome Strawberry che lavora come cassiera in un negozio di ciambelle. E ritorna alle sue vecchie abitudini.