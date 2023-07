Stamattina vi abbiamo proposto le prime reazioni della stampa dopo le proiezioni di Barbie di Greta Gewrig.

Uno degli aspetti della pellicola che ha messo praticamente tutti d’accordo è l’interpretazione di Ryan Gosling, che è il protagonista indiscusso del nuovo video musicale di “I am just Ken”, come potete vedere qui in alto.

Il prossimo 20 luglio noi di BadTaste.it saremo alla Pink Premiere organizzata nella gigantesca Sala Energia PLF di Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. Appuntamento alle ore 21:00 con dress code rigorosamente ROSA, in onore della bambola più famosa del mondo! Come sempre ci saranno sorprese e alla fine della proiezione registreremo le reazioni del pubblico per realizzare un video da condividere sui social di BadTaste e Arcadia.

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

