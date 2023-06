Francesco Alò ci parla Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, al cinema dal 1 giugno.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE, LA TRAMA

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

