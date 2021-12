Il piccolo Bridger Walker ha avuto la possibilità di apprendere dallo stesso Tom Holland la posa caratteristica di Spidey sul set di Spider-Man: No Way Home, cinecomic appena arrivato nelle sale di tutto il modo.

I genitori del ragazzo hanno condiviso in rete il video ringraziando tutta la troupe che ha potuto far diventare realtà il sogno di loro figlio. Walker non è un bambino qualunque: nel 2020 ha infatti salvato la sua sorellina di quattro anni dall’attacco di un cane, rimanendo ferito e subendo un intervento chirurgico al volto: la notizia ha commosso in particolare Holland, che non solo lo ha videochiamato ma lo ha invitato sul set. Come ha raccontato il padre su Instagram, inizialmente temeva che la “set visit” avrebbe rovinato la magia del film ai suoi figli, ma non è stato così: “In realtà tutto il contrario! Tom, Zendaya, Harry, Jacob, Tony, l’intero cast e la troupe hanno fatto sentire i nostri figli delle star. Non interpretano soltanto la parte degli amichevoli eroi del quartiere – lo sono davvero. L’espressione sulla faccia dei bambini è stata impagabile quando abbiamo girato dietro al blue screen e abbiamo visto Tom in costume di scena, sospeso sul set. È stato emozionante vederlo salutare i ragazzi come se fosse lui quello entusiasta di incontrarli, non il contrario! Zendaya immediatamente si è avvicina a mia figlia adolescente e le ha detto che adorava le sue unghie. Non so se saprà mai quanto questo semplice atto significa per me, vedere mia figlia illuminarsi di autostima e gioia”.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

