Il 29 marzo è in arrivo in streaming esclusivo su Apple TV+, STEVE! (martin), un documentario in due parti prodotto dalla A24 (GUARDA IL TRAILER) diretto dal regista Morgan Neville (vincitore del Premio Oscar per il Miglior documentario nel 2014 con “20 Feet from Stardom”).

Il colosso di Cupertino ci ha invitati al junket virtuale di STEVE! (martin) durante il quale abbiamo potuto chiacchierare con Morgan Neville che ci ha raccontato svariati dettagli sulla produzione del documentario, dal perché abbia deciso di concepirlo in due parti (e di come abbia gestito la lavorazione delle due sezioni) e di come sia riuscito comunque a inserire pure quegli elementi sui quali Steve Martin aveva imposto dei paletti. Data la mia personale fissazione con Un biglietto in due di John Hughes era impossibile, in chiusura dell’intervista, non parlare un po’ anche di questa autentica gemma del cinema anni ottanta.

Trovate l’intervista nella parte superiore di questa pagina!

STEVE! (martin), tutti i dettagli

Steve Martin è una delle figure più amate ed enigmatiche del mondo dello spettacolo. “STEVE! (martin) un documentario in 2 parti” si immerge nella sua straordinaria storia da due punti di vista distinti, grazie a due documentari che mostrano filmati mai visti prima e approfondimenti sulle sfide e i trionfi personali e professionali di Steve. “Then” racconta le prime lotte di Steve Martin e l’ascesa fulminante che lo ha portato a rivoluzionare il mondo dello spettacolo prima di lasciarlo a 35 anni. “Now” si concentra sul presente, con Steve Martin negli anni d’oro della sua carriera, ripercorrendo la trasformazione che lo ha portato alla felicità nel lavoro e nella sua vita privata.

Realizzato da A24 e Tremolo Productions, il documentario in due parti è diretto e prodotto dal premio Oscar® Morgan Neville (“20 Feet from Stardom”, “Won’t You Be My Neighbor?”).

