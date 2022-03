The Batman

Come annunciato sulle nostre pagine, in occasione dell’uscita dinei cinema italiani, alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì si è tenuta l’anteprima del film sul mega schermo di Arcadia Cinema di Melzo.

Alla fine della proiezione abbiamo registrato come sempre le reazioni del pubblico per realizzare il video che trovate qui in alto.

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è disponibile, solo al cinema, a partire da oggi 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

