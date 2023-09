Francesco Alò ci parla nella sua video recensione di The Creator, il film di Gareth Edwards dal 28 settembre nelle sale italiane.

THE CREATOR: LA TRAMA

In una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina.Diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), The Creator è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), S...