Timothée Chalamet vuole disperatamente lavorare per Apple TV Plus nel nuovo spot della piattaforma

Timothée Chalamet è una delle giovani star più amate, apprezzate e impegnate di Hollywood, ma, a quanto pare, anche nella sua vita c’è spazio per una certa insoddisfazione di carattere professionale e artistico.

L’attore è difatti protagonista del nuovo, ironico spot di Apple TV Plus, la piattaforma streaming del colosso di Cupertino. Intitolato, con un chiaro rimando alla ben nota pellicola di Luca Guadagnino, “Call Me with Timothée Chalamet” il promo ci mostra il co-protagonista di Call me by your name alle prese con l’ardente desiderio di lavorare a un progetto cinematografico o televisivo di Apple TV Plus. Nel momento in cui scopre che I segni del cuore – CODA (LEGGI LA RECENSIONE) ha vinto l’Oscar, che Ted Lasso è stata ricoperta di premi, che Scissione è una serie di altissima qualità e che Killers of the Flower Moon vede riuniti Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro in un lungometraggio prodotto proprio dalla Mela Morsicata non può fare a meno di esclamare “Hey Apple, chiamami!”.

Trovate lo spot nella parte superiore di questa pagina!

L’ultimo film interpretato da Timothée Chalamet è Bones and all diretto, come Call me by your name, da Luca Guadagnino. Prossimamente lo ritroveremo anche in Dune: capitolo due di Denis Villeneuve e in Wonka, il film diretto da Paul King (Paddington) basato sul personaggio ideato da Roald Dahl e protagonista dei celeberrimi romanzi romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

FONTE: Apple TV Plus su YouTube