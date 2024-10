Novità Netflix: i film e le serie da vedere a novembre 2024

Pubblicazione: 26 ottobre alle 08:00

Novembre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i migliori film da vedere su Netflix e le migliori serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

Arcane 2

Arcane ritorna con una seconda e ultima stagione che si focalizzerà ancora di più sul rapporto tra Jinx (Powder) e Vi, mentre quest'ultima cerca di impedire alla sorella di guidare una rivoluzione e aumentare le tensioni tra Piltover e Zaun.

La serie animata, tratta dal gioco League of Legends e creata da Christian Linke e Alex Yee, torna con le voci originali di Ella Purnell (Jinx) e Hailee Steinfeld (Vi). Gli episodi verranno rilasciati in tre tranche: il 9 novembre, il 16 novembre e il 23 novembre.

Adorazione - 20 novembre

L'estate è appena iniziata sulla costa dell'Agro Pontino quando la scomparsa della sedicenne Elena getta un'ombra sulla piccola comunità. Data la sua natura ribelle, sia la polizia che i suoi amici pensano che si tratti dell'ennesimo tentativo di fuggire da una provincia soffocante… Ma si sbagliano.

Spellbound - 22 novembre

Adorazione è una serie young adult, un coming of age mistery diviso in 6 episodi e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. Nel cast Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio) e Penelope Raggi (Diana) oltre a(Enza, madre di Vera e Giorgio) e(Diletta, madre di Diana).

Spellbound - L'incantesimo narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri.

Our Little Secret - 27 novembre

Il film d'animazione, targato Skydance Animation, è prodotto da John Lasseter, mentre le musiche sono realizzate da. La regia è di Vicky Jenson (Shrek) e nel cast originale di voci troviamo

Due ex pieni di risentimenti sono obbligati a trascorrere il Natale sotto lo stesso tetto, dopo avere scoperto che i loro attuali partner sono... fratello e sorella.

Lindsay Lohan torna in una commedia natalizia dopo Falling for Christmas uscita due anni fa, sempre per Netflix. Al suo fianco questa volta troviamo Ian Harding e Kristin Chenoweth.

Le altre uscite Netflix di novembre

Non sapete cosa vedere su Netflix? Ecco il calendario del mese!

Let go - 1 novembre

Pedro Paramo - 6 novembre

Appuntamento a Natale - 6 novembre

Born for the Spotlight - 7 novembre

Outer Banks 4 parte 2 - 7 novembre

La gabbia - 8 novembre

Rapina al Banco Central - 8 novembre

Umjolo - The gone girl - 8 novembre

Mr. Plankton - 8 novembre

Hot Frosty (una magia di Natale) - 13 novembre

Beyond goodbye - 14 novembre

Cobra Kai 6 parte 2 - 15 novembre

The Merry Gentlemen - 20 novembre

Rhythm Flow - 20 novembre

L'imperatrice 2 - 22 novembre

Piano Lesson - 22 novembre

Joy - 22 novembre

900 giorni senza Anabel - 22 novembre

The Helicopter Heist - 22 novembre

Siccità - 25 novembre

The Madness - 28 novembre

Asaf - 28 novembre

Sorella di neve - 29 novembre

Senna - 29 novembre