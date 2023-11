Dave Filoni è tornato a parlare del futuro di Sabine come Jedi, visto nel finale della serie tv di Ahsoka.

Filoni ha affrontato il punto centrale della trama ospite del podcast Dagobah Dispatch:

L’idea che lei non sia incredibilmente abile nel maneggiare la Forza, penso, è una cosa forte… La Forza emana da tutti e da tutto, da tutti gli esseri viventi… Quindi non le manca la Forza. Fa parte della Forza… Parte del problema è che, come per qualsiasi cosa nella vita, devi allenarti duramente per acquisire le abilità. Non è così… Tutti possono diventare Jedi, e allo stesso tempo tutti non possono diventare Jedi… Quindi volevo raccontare questa storia, però, lei è una guerriera di grande talento, è una persona di grande talento, ma non è qualcosa di facile per lei.