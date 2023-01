Ahsoka: Lars Mikkelsen commenta le ipotesi sulla presenza di Thrawn

I fan di Star Wars si attendono un debutto del Grand’Ammiraglio Thrawn in versione live-action nella serie Ahsoka e Lars Mikkelsen, che ha dato voce al personaggio nella serie animata Rebels, ha ora commentato le voci di un suo coinvolgimento.

L’attore, intervistato da Express, ha infatti risposto al giornalista ammetttendo di essere consapevole che i fan amano il personaggio e la sua interpretazione, e sperano di vederlo coinvolto nella realizzazione di Ahsoka.

Mikkelsen ha confermato che considererebbe la possibilità di recitare nello show con Rosario Dawson, ma per ora nessuno si è fatto avanti:

Non ho ancora ricevuto l’offerta. Ma sì, certamente.

L’attore, conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in serie come Sherlock e House of Cards, è particolarmente a suo agio con le parti da villain e, per molti fan, la sua esperienza con Thrawn lo renderebbe l’interprete perfetto anche per la nuova versione.

Per ora le voci su una presenza del nemico degli eroi non è ancora stata confermata e bisognerà attendere per scoprire se avverrà il debutto.

Che ne pensate? Vorreste che Lars Mikkelsen riprendesse il ruolo di Thrawn in Ahsoka?

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Express