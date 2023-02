Ahsoka: Rosario Dawson svela quando pensa debutterà la serie su Disney+

Tra pochi giorni arriverà su Disney+ la terza stagione di The Mandalorian e ora Rosario Dawson ha svelato quando pensa debutterà in streaming la serie Ahsoka.

L’attrice, mentre era ospite della trasmissione TODAY condotta da Joda e Jenna, ha dichiarato:

Ahsoka probabilmente uscirà in autunno. Prima uscirà nelle sale Haunted Mansion, e ho appena realizzato la voce narrante di uno splendido spot di Disney+. E ho pensato: Sono appena diventata una principessa Disney?

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: ComicBook