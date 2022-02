sta conquistando il pubblico dicon, la nuova serie basata sui romanzi di Lee Child. Lo scrittore britannico ha visto la sua creazione crescere oltre i suoi sogni, in netto contrasto con gli umili inizi del primo romanzo di Reacher che scrisse a mano, incapace di permettersi un computer.

Solo tre giorni dopo che Prime Video ha presentato in anteprima la serie, la società di Bezos ha rinnovato Reacher per una seconda stagione. Lo spettacolo ha infranto i record di spettatori e entro 24 ore dal suo debutto si è classificato tra le prime cinque serie più viste di Amazon di sempre, negli Stati Uniti e nel mondo. È anche tra le serie originali più apprezzate fino ad oggi.

Square Mile ha chiesto allo stesso Lee Child di intervistare l’attore, che si è raccontato allo scrittore britannico, parlando del suo bipolarismo, della sua passione per gli scacchi e di come si è approcciato al personaggio.

Alan Ritchson è nato in North Dakota in un freddo giorno d’inverno, dato che il padre era militare, non rimaneva fermo in un luogo, e ha abbandonato lo stato dopo poco meno di due mesi. Per ottenere il ruolo di Jack Reacher, Ritchson confessa di aver barato, utilizzando alcuni dei movimenti caratteristici del padre:

C’è una certa formalità nel linguaggio del corpo, nei movimenti e nella postura dei militari. Ricordo ancora di aver visto mio padre quando ci portava a lavorare negli hangar. Stringeva la mano alle persone e la sua postura era sempre così stretta. Era più rilassato a casa. Questo è rimasto con me, il modo in cui ci presentiamo. Impegnati in una stretta di mano, guarda le persone negli occhi. C’è una cavalleria e una formalità nell’esercito che penso manchino a molti di noi nella società di oggi.

Alan Ritchson è cresciuto in una famiglia che gli voleva bene e che gli diceva sì a ogni idea creativa proposta; l’attore ha confessato che l’unica volta che il padre gli ha detto di no, fu quando si voleva arruolare nelle forza speciali. Si è spostato poi a Los Angeles per fare il modello, e 4-5 anni dopo ha esordito come attore in Smallville, interpretando Aquaman:

Per me, sono passati diversi anni dalla mia carriera. Mi sono trasferito a Los Angeles per fare il modello; Sapevo che c’erano opportunità nella musica, nella TV e nei film che forse avrei potuto provare. In tre settimane ero in uno show, Smallville, interpretando un supereroe, Aquaman. Mi ha aperto tutte le porte. Ma poiché è stato così facile, non ho davvero avuto il tempo di imparare il mestiere. Stavo procedendo d’istinto. Mi ha dato da mangiare per molto tempo. È facile perdersi nelle pubblicità mentre ci guadagni da vivere.

Ritchson fece poi un provino per un grande film, ma venne rifiutato, lì capì che avrebbe dovuto migliorare e inizio a seguire un paio di corsi di recitazione privati. Dopo altri ruoli nelle serie TV (tra cui Titans), è arrivata finalmente la chiamata per Reacher, un ruolo che adora proprio per l’umanità del personaggio che è capace anche di fallire. Da amante delle partite a scacchi, si diverte molto a interpretare un personaggio che non vince sempre.

Gli otto episodi della prima stagione di Reacher sono disponibili su Amazon Prime Video.

Conoscevate Alan Ritchson prima di Reacher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Square Mile