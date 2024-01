L’Assistente di Volo, la serie tv con protagonista Kaley Cuoco, è stata cancellata da Max , e non tornerà per una stagione 3.

L’Assistente di Volo è stata cancellata dopo due stagioni, e al momento trovate entrambe su Now, mentre qui sotto potete leggere la dichiarazione ufficiale di Kaley Cuoco:

Quello che era iniziato come una copertina di libro che attirava l’attenzione si è rapidamente evoluto in uno straordinario volo di una vita. Ho sempre immaginato TFA come una serie limitata e, grazie a un incredibile team creativo, siamo riusciti a realizzare due stagioni emozionanti. Personalmente, interpretare Cassie è stato un sogno diventato realtà e sono molto grato a tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel dare vita a questa serie estremamente originale.