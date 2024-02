Takeshi Furukawa, tra i compositori di Avatar: la leggenda di Aang, ha parlato dei dettagli della colonna sonora della serie tv.

In una recente intervista, Furukawa si è concentrato sui dettagli della città di Omashu e di come abbiano influito sulla colonna sonora di Avatar:

Assolutamente. Sono davvero piccoli dettagli. Penso che siamo rimasti stupiti quando abbiamo iniziato a vedere le prime immagini. Stavo parlando con il mio editore musicale e dicevamo tipo: ‘Mio Dio, i dettagli’ E il mio editore musicale è molto esperto. Il suo nome è Micha Lieberman. Ha lavorato su molti, molti grandi film epici. Sono queste piccole cose. Come se qualcuno nel reparto costumi avesse prestato attenzione a quel bottone proprio lì, dove nessuno lo noterà, tranne probabilmente gli addetti ai costumi che mettono molta cura e attenzione nei dettagli all’autenticità. Ma sono queste piccole cose che si sommano davvero e fanno la differenza. Ed è qui che sta il mestiere. Ecco dove sta la differenza ed è lì che sta il mestiere. Ed è lì che sta l’esperienza. È molto importante, quindi abbiamo creato sicuramente qualcosa che abbiamo prestato attenzione anche a questo dal punto di vista musicale.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix dal 22 febbraio.

