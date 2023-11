Hayden Schlossberg, uno dei tre showrunner di Cobra Kai, non vede l’ora di tornare a lavorare alla stagione 6, dopo aver completato Obliterated.

In una recente intervista con Screen Rant, Schlossberg ha parlato delle differenze tra scrivere Obliterated e scrivere cobra Kai:

Amiamo i personaggi, e questo è il filo conduttore di tutto. Stiamo lavorando alla stagione finale di Cobra Ka], ma tutto è successo al momento giusto perché abbiamo girato le stagioni quattro e cinque una dopo l’altra e non vedevamo l’ora di fare qualcosa di diverso. Lavori sempre allo stesso show… lo adoriamo ma, a livello creativo, volevamo qualcosa che fosse fresco. Siamo usciti dalla quinta stagione e abbiamo lavorato su Obliterated… non vedevamo l’ora di fare qualcosa di nuovo, lavorare con nuovi personaggi, nuove trame e un genere totalmente diverso, e ora, finendo i lavori su Obliterated , mi sono detto “Vorrei tornare a Cobra Kai”.

Girare Obliterated è stato come andare al college e divertirsi, ma poi era ora di tornare a casa dalla mia famiglia. E quindi, siamo pronti a rendere la stagione 6 fantastica come dovrebbe essere, perché non siamo alla guida di un cavallo morto. Per noi è una novità perché siamo appena usciti da un’intera stagione di Obliterated, quindi non vediamo l’ora di riabbracciare i personaggi di Cobra Kai e quelle trame. È sempre lo stesso esercizio, è solo un diverso tipo di storia.