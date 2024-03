Alison Brie è tornata a parlare del film di Community, le cui riprese dovrebbero iniziare quest’anno.

In una recente intervista, Alison Brie ha dichiarato di non vedere l’ora d’iniziare le riprese del film di Community, sebbene non abbia ancora in mano il copione:

Sono a bordo. Muoio letteralmente dalla voglia di farlo. Non ho ancora un copione, ma ho sentito che arriverà presto. Ho sentito che c’è un copione in arrivo… Nel nostro gruppo di Community ne stiamo parlando. Scriviamo costantemente messaggi. Penso che siamo tutti entusiasti di fare il film. Vogliamo tutti stare insieme a farlo di nuovo. Quindi è solo questione di procurarsi i copioni e capire i programmi delle persone.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

