Tom Holland è consapevole delle numerose recensioni negative di The Crowded Room, la serie tv Apple TV+ che lo vede protagonista.

L’attore, ospite in Get a Job! di Unilad, ha raccontato come ha percepito le recensioni negative della serie tv:

Non è un segreto che il mio show The Crowded Room sia stato recensito in modo orribile

ma come mi ha insegnato l’essere tifoso del Tottenham che non ha mai vinto nulla, sono resiliente, perché sostenerli è incredibilmente difficile.

Sono qui oggi per promuovere la serie. Sono ancora qui. Sono molto resistente. È una buona qualità in un nuovo dipendente.

Il messaggio della serie tv, è che può parlare di così tante questioni diverse, è che chiedere aiuto dovrebbe essere qualcosa che noi come società celebriamo. È un atto di coraggio.

Che si tratti di abuso di sostanze, sia che si tratti di abuso a casa, sia che si tratti di abuso a scuola alzarsi in piedi e chiedere aiuto non è qualcosa di cui dovresti vergognarti e spero che questo show possa rappresentarlo in modo veritiero e modo autentico e, soprattutto, sensibile. Quindi, per me, se riusciamo in qualche modo a far sentire le persone a dire a se stesse: “Non mi sento bene, ho davvero bisogno di aiuto”, allora abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare.