Le riprese di Daredevil: Born Again sono finite dopo essere ripartite lo scorso gennaio in seguito alla riscrittura della serie tv.

Su Instagram sono state pubblicate due foto della festa di fine riprese, con Charlie Cox e i direttori del casting di Daredevil: Born Again, potete vederle qui sotto:

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry, Zabryna Guevara come Sheila Rivera, Deborah Ann Woll come Karen Page e Elden Henson come Foggy Nelson.

Fonte: Screen Rant via Instagram

