La riscrittura di Daredevil: Born Again è stata ispirata da altre due serie tv Disney+ e Marvel: Loki e X-Men 97.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il capo della divisione streaming, tv e animazione di Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha rivelato che Loki e X-Men ’97 hanno influenzato i principali cambiamenti e la riscrittura di Daredevil: Born Again:

Francamente, gran parte della riscrittura di Daredevil: Born Again è stato influenzato tanto da Loki quanto dalla nostra esperienza con X-Men ’97. Si tratta di onorare ciò che è accaduto prima per trovare un nuovo arco narrativo per questi personaggi iconici. Quindi sono davvero entusiasta di ciò che c’è all’orizzonte. C’è del lavoro fantastico in arrivo che il pubblico adorerà davvero.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

