Charlie Cox ha parlato del ritorno di Deborah Ann Woll e Elden Henson come Karen e Foggy in Daredevil: Born Again.

Ospite del AwesomeCon di Washington DC, Cox ha parlato del ritorno dei due colleghi nei panni di Karen e Foggy, basandosi anche sulle foto trapelate in rete di Daredevil: Born Again.

Charlie Cox talks about Deborah Ann Woll and Elden Henson's return for Daredevil born again 📸 Joelle Modderman pic.twitter.com/1uEwdsKxlp — Best of Daredevil cast (@ddcastarchive) March 13, 2024

Oh, è così bello. Così bello. Sì, è stato piuttosto straziante quando inizialmente non erano presenti. Quando siamo tornati alle riprese e hanno apportato alcune modifiche, di cui ovviamente voi ragazzi probabilmente avete letto e cose del genere, era chiaro che Foggy e Karen fossero il cuore pulsante del nostro show. Lo sono sempre stati. Quindi sembra davvero speciale riaverli sul set. Devo fare un enorme ringraziamento a Deborah e ad Elden. So che ci sono state delle foto, sono uscite alcune foto dal set, quindi so che posso parlarne perché è su internet. Ma è stato davvero dolce avere di nuovo alcune scene insieme.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

