Con la conferma della canonicità degli show di Netflix all’interno del MCU, in futuro potremmo rivedere anche David Tennant nei panni di Killgrave.

Interrogato durante il red carpet dei Bafta, David Tennant è tornato a parlare di Killgrave e del suo coinvolgimento nel MCU:

Mi piacerebbe fare di nuovo Kilgrave, sì, sarebbe fantastico. Sarebbe bello, vero?! Gli hanno rotto il collo, era davvero morto. Ma mai dire mai nell’Universo Marvel.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Fonte: Screen Rant

