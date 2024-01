La serie Doctor Who ha ispirato il nome, Dalek, che è stato deciso dai responsabili del Museo di Storia Naturale di Londra, assegnato a una nuova specie di vespe.

In occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dello show sci-fi, John Noyes, uno dei ricercatori che lavorano per il museo, ha infatti sfruttato la sua passione per le avventure del Signore del Tempo per dare il nome Dalek alle vespe. Il riferimento è, ovviamente, agli iconici nemici del Dottore. Noyes ha dichiarato che è stato “un po’ divertente” poter celebrare lo show.

Il nuovo genere di vespe è stato descritto, insieme ad altre 619 specie citate, in oltre 700 ricerche pubblicate durante il 2023.

Fonte: ComingSoon

