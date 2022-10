BBC ha pubblicato il poster ufficiale de Il Potere del Dottore, il prossimo speciale di Doctor Who e l’ultimo episodio con protagonista Jodie Whittaker.

Lo speciale sarà disponibile dal prossimo 23 ottobre nel Regno unito, mentre non abbiamo ancora una data per la trasmissione in Italia. Nel frattempo potete vedere il poster ufficiale qui sotto:

“The Power of the Doctor” segnerà la prima volta nel reboot della serie in cui i Dalek, i Cybermen e il Maestro appariranno nello stesso episodio di Doctor Who. Sacha Dhawan tornerà a interpretare l’opposto del Dottore. Inoltre, l’episodio riporta Janet Fielding nei panni di Tegan Jovanka, un’ex compagna del Quarto e del Quinto Dottore, e Sophie Aldred nei panni di Ace, una compagna del Settimo Dottore. Nell’episodio tornerà anche Jacob Anderon nei panni di Vinder di Doctor Who: Flux, insieme a Jemma Redgrave nei panni di Kate Stewart.

Fonte: Twitter