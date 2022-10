David Tennant tornerà a interpretare il Dottore in Doctor Who il prossimo anno, come visto nello speciale andato in onda questa domenica.

In una recente intervista con BBC Today, l’attore ha raccontato cosa ha provato a tornare nei panni del Dottore:

Ero preoccupato che sarebbe stato difficile entrare di nuovo nel ritmo, ma in realtà è stato semplice. Siamo riusciti a mantenere l’essenza dello show e il mondo ora aspetterà con trepidazione il momento entusiasmante del ritorno. Doctor Who è stato un periodo meraviglioso della mia vita, e mi ha segnato, quindi essere parte della serie tv, intraprendere quel viaggio e tornarci quando pensavo fosse un ricordo è stato un regalo assoluto.

Tennant e Tate hanno girato una puntata in cui apparirà anche Neil Patrick Harris nel ruolo di un villain misterioso. Il nuovo ruolo del Dottore è stato invece affidato a Ncuti Gatwa.

