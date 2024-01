BBC One

Millie Gibson ha debuttato nell’universo di Doctor Who con l’episodio intitolato The Church on Ruby Road e nello speciale Unleashed ha svelato la pressione provata dopo aver ottenuto la parte della nuova companion del Signore del Tempo.

L’attrice ha spiegato:

Ho visto la serie. Conoscevo davvero bene lo show, ma penso che con la companion sia una situazione diversa rispetto al Dottore, perché ovviamente stai interpretando lo stesso personaggio, ma è semplicemente rigenerato.

Millie ha aggiunto:

E non lo so, avendo ottenuto la parte della companion ho pensato semplicemente: ‘Devo farli innamorare della nuova companion di questa era’.

La puntata che ha debuttato sugli schermi a Natale svela che Ruby Sunday è stata abbandonata nella notte della vigilia di Natale, ma non è stata rivelata l’identità dei suoi genitori biologici. Il mistero legato alle sue origini sembra quindi destinato ad avere un ruolo centrale nella prossima stagione ideata da Russell T. Davies.

