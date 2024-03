Steven Moffat potrebbe scrivere il prossimo speciale di Natale di Doctor Who, tornando dopo anni nel mondo del dottore.

Secondo RadioTimes.com, l’ex showrunner di Doctor Who potrebbe tornare come scrittore per uno dei prossimi episodi. Secondo quanto riportato, Moffat sta scrivendo lo speciale di Natale del 2024 dopo che il suo nome è apparso nel CV della produttrice Alison Sterling. Il CV è già stato modificato e la BBC non ha commentato il ritorno di Moffat, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con la dovuta cautela.

I prossimi episodi dello show britannico avranno come protagonisti Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore e Millie Gibson in quello della sua companion.

Le puntate saranno distribuite a livello internazionale da Disney+, mentre nel Regno Unito andranno in onda su BBC.

