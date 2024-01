Il co-creatore del personaggio di Echo, David Mack, ha lodato la rappresentazione dei nativi americani e delle persone sorde nella serie Marvel con protagonista Alaqua Cox.

Intervistato da ComicBook, l’artista ha ricordato che si è cercato di coinvolgere il più possibile le comunità che abitualmente faticano a riconoscersi nei progetti per il piccolo e grande schermo, contando nello sviluppo anche su alcuni filmmaker indigeni.

Mack ha sottolineato:

Sono così grato che questa serie sia sugli schermi, perché prima che ci fosse, mentre la stavo scrivendo, c’erano delle persone che entravano in connessione con il personaggio e si identificavano con lei, per vari motivi. Ma c’erano anche persone che entravano in connessione con l’aspetto indigeno del personaggio o quello legato alla sordità. Ora, vedere tutto questo in tv ha avuto un effetto a catena più grande.

David ha aggiunto:

Ho viaggiato molto nell’ultimo decennio. Ho trascorso molto tempo viaggiando oltreoceano per il Dipartimento di stato americano e ho insegnato alla scuola per persone sorde in Nord Africa, Asia ed Europa. E, come accade in Africa, molti di loro parlano francese. Quindi ho avuto la traduzione in francese della storia di Echo e gli studenti sordi la amano. Come gli altri studenti in tutto il mondo si sono così entusiasmati per il fatto che ci fosse una collezione di fumetti con un personaggio Marvel che è sordo e c’è stata una grande connessione con il personaggio. E ho potuto vedere questa reazione intorno al mondo per un po’ di tempo.