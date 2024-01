David Mack, che ha creato il personaggio insieme a Joe Quesada, ha parlato della nuova serie Marvel Echo accennando anche a una possibile stagione 2 e al possibile ritorno di Maya Lopez sugli schermi.

L’artista ha spiegato a ComicBook:

Echo è stato il primo personaggio che ho creato e ho potuto vedere interpretare da un attore in TV. Ci sono stati degli spettacoli teatrali basati su Kabuki, ma vedere qualcosa sullo schermo, con questo livello di produzione, è stato davvero surreale, davvero fantastico. E in più questo livello di talento coinvolge… Sono davvero grato per tutto lo sforzo, il cuore e l’anima che tutti questi attori hanno messo nel progetto, e di tutta l’attenzione degli sceneggiatori, dei registi, di chiunque abbia relizzato questo personaggio e la serie.

Mack ha poi aggiunto che non considera in modo negativo i cambiamenti compiuti nell’adattare la storia per il pubblico televisivo, dovendo contare sui punti di forza del nuovo mezzo di comunicazione e alle sue caratteristiche. Echo, inoltre, è un personaggio creato 25 anni fa ed è stato quindi necessario modificarne degli aspetti in base alla prospettiva contemporanea. David ha però sottolineato:

Sono colpito dalla quantità di consistenza, continuità e congruenza del personaggio. Si deve quindi essere grati per quell’aspetto e apprezzarlo, e per l’autenticità del personaggio che brilla attraverso questi attori e la storia… Questo è un personaggio insolito. Il personaggio è sordo, è indigena, ed è una storia crime e di una famiglia. Ci sono molte cose interessanti, ma ci sono molti modi in cui avrebbe potuto andare storta, mi riferisco al tono di certe parti. Il tono è praticamente tutto quando hai a che fare con le sfumature di un personaggio e sono grato per come le hanno realizzate in modo giusto.

Parlando del possibile ritorno della serie, Mack ha dichiarato:

Spero che ci sia ancora qualcosa in più su Echo, non dovrei dire più di quello. Spero di vedere una stagione 2. Mi piacerebbe vederla apparire in altri show televisivi e altri film. Sono realmente grato per quello che hanno realizzati quei filmmaker. E bisogna lodare Alaqua Cox per aver interpretato questo personaggio così perfettamente. Sono davvero colpito. E, inoltre, sua cugina Darnell che interpreta la giovane Maya Lopez. Wow.

La speranza dell’artista potrebbe forse diventare realtà: secondo le fonti di The Hollywood Reporter, la Marvel sta “sviluppando nuove idee mentre cerca di costruire questi eroi della strada”.

Per ora non c’è però alcuna conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios e non resta quindi che attendere eventuali aggiornamenti. Alaqua Cox, protagonista di Echo, aveva recentemente condiviso la sua speranza che Maya trascorra del tempo in famiglia e che si unisca agli Avengers, cogliendo così l’occasione per poter lavorare con gli altri interpreti dei supereroi, tra cui Mark Ruffalo.

Che ne pensate? Sperate anche voi, come David Mack, che venga realizzata la stagione 2 di Echo?

