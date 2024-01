Vincent D’Onofrio ha parlato della serie Echo, in cui ha ripreso il ruolo di Kingpin, sottolineando l’importanza del tono che contraddistingue il progetto.

Lo show con start Alaqua Cox, in arrivo il 9 gennaio, servirà inoltre a gettare le basi per Daredevil: Born Again, il progetto che riporterà sugli schermi il villain e Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox.

D’Onofrio, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato:

Non posso realmente dire molto, ma dirò che, mentre stavo girando Echo, mi sono reso conto che mi ha confermato molto. Ovvero che, anche se le persone non hanno mai visto la serie originale di Daredevil, il tono e la sceneggiatura di Echo mi hanno permesso di presentare il personaggio persino a un nuovo pubblico, non semplicemente agli spettatori che avevano visto in precedenza Daredevil. E il modo in cui penso sia rappresentato al meglio, per quanto riguarda il tono, sia come in quella serie, e continueremo a farlo in quel modo.

Richie Palmer, produttore della serie, aveva aggiunto:

Kingpin è spaventoso, è violento. E, come Maya, può fare molto semplicemente con lo sguardo sul suo volto ed è così in grado di intimidire, è fantastico. Ma penso, inoltre, che l’aspetto grandioso del fatto che sia in questa serie sia che possiamo vedere un lato diverso di lui per quanto riguarda la sua emotività. E in che situazione si trova dopo essere stato umiliato da Maya alla fine di Hawkeye. Penso sia un uomo un po’ cambiato quando lo incontriamo. Penso sia eccitante vedere un personaggio importante come Kingpin affrontare questi cambiamenti.

