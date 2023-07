L’edizione degli Emmy del 2023 potrebbero non svolgersi questo settembre e venire posticipati, a causa degli scioperi della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA ancora in corso.

Nella giornata di ieri, un report di Variety ha svelato che i fornitori del 75esimo Emmy di quest’anno sono stati informati che la cerimonia non si terrà nella data precedentemente pianificata del 18 settembre. Dovesse rivelarsi vero, questo sarà il secondo rinvio nella storia degli Emmy, dopo che la cerimonia del 2001 che fu posticipata a novembre a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre.

Sebbene non sia stata fissata una nuova data per la 75a edizione degli Emmy, report precedenti dichiaravano che la National Television Academy of Arts & Sciences stava considerando novembre o addirittura gennaio del 2024. Un comunicato della TV Academy riportava, la scorsa settimana, queste parole:

Come il resto dell’industria, speriamo che ci sia una risoluzione equa e tempestiva per tutte le parti nelle attuali trattative. Continuiamo a monitorare la situazione da vicino con i nostri partner di Fox e avviseremo se e quando sarà disponibile un aggiornamento.

Ovviamente, in caso di posticipo, vi avviseremo sulle pagine di BadTaste.

Vi andrebbe bene se gli Emmy 2023 venissero posticipati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti