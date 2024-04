Su Prime Video è disponibile da oggi la stagione 1 della serie Fallout e online è stata condivisa la playlist delle canzoni utilizzate negli episodi.

I videogame alla base dello show prodotto da Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno proposto in passato dei brani che sono diventati memorabili per i giocatori. I fan erano quindi piuttosto curiosi nell’attesa di scoprire l’approccio scelto dai produttori nel delineare la colonna sonora delle puntate.

Il sito ComicBook.com ha quindi condiviso la lista di tutte le canzoni presenti nella prima stagione e la playlist su Spotify.

Ecco tutti i brani e quando sono stati già utilizzati nel franchise di Fallout.

Episodio 1

“Orange Colored Sky” by Nat King Cole — Usata in precedenza per il trailer di Fallout: New Vegas, Fallout 4, Fallout 76

“Don’t Let the Stars Get In Your Eyes” di Perry Como

“Who Do You Suppose” di Connie Conway

“Some Enchanted Evening” di The Castells

“So Doggone Lonesome” di Johnny Cash (feat. The Tennessee Two)

“All Over Again” di Johnny Cash

“Brighter Side” di Connie Conway

“Crawl Out Through the Fallout” di Sheldon Allman — Fallout 4

Episodio 2

“Into Each Life Some Rain Must Fall” di The ink Spots & Ella Fitzgerald — Fallout 3, Fallout 4

“Don’t Fence Me In” di Bing Crosby & the Andrews Sisters — Fallout 76

“It’s a Man” di Betty Hutton — Fallout 4

“I Don’t Want to Set the World on Fire” di The Ink Spots — Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76

Episodio 3

“Maybe” di The Ink Spots — Fallout, Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76

“So Doggone Lonesome” di Johnny Cash (feat. The Tennessee Two)

“We’ll Meet Again” di The Ink Spots

“Tweedle Dee” di Lavern Baker

“In the Mood” di Glenn Miller

“Act Naturally” di Buck Owens

Episodio 4

“Let’s Go Sunning” di Jack Shaindlin — Fallout 3

“It Ain’t the Meat” di The Swallows

“Journey Into Melody” di Sam Fonteyn

“I Can Dream, Can’t I?” di The Andrews Sisters

Episodio 5

“Henry” di The Jet-Tones

“Robin in the Pine” di Bonnie Guitar

“Ladyfingers” di Herb Alpert & the Tijuana Brass

“What a Difference a Day Made” di Dinah Washington

“It’s Just a Matter of Time” di Brook Benton

Episodio 6

“The Theme From ‘A Summer Place'” di Percy Faith

“Lonely Hours” di Gene Armstrong and His Texas Nite Hawks

“Summer in Love” di I Marc 4

“Give Me the Simple Life” di June Christy

“Skitter Skatter” di Metrotones

“I’m Tickled Pink” di Jack Shaindlin — Fallout 3

Episodio 7

“I’m Tickled Pink” di Jack Shaindlin — Fallout 3

“Sixteen Tons” di Merle Travis — Fallout 76

“Only You” di The Platters

“What a Difference a Day Made” di Dinah Washington

“You’re Everything” di The Danleers

“From the First Hello to the Last Goodbye” di Jane Morgan

Episodio 8

“I Don’t Want to See Tomorrow” di Nat King Cole

“We Three (My Echo, My Shadow, and Me)” di The Ink Spots — Fallout 76

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

