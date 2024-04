Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, creatori della serie tv di Fallout, hanno spiegato come hanno integrato la lore dal videogioco.

In una lunga intervista con Screen Rant, i due autori hanno parlato di come hanno incorporato la lore dal videogioco alla serie tv di Fallout:

Robertson-Dworet: Beh, ognuno di noi ha esperienze molto diverse con la serie. Graham ha iniziato nel ’97 con Fallout 1. Ma avevo visto mio marito giocare ai giochi, e poi quando mi è stato chiesto di Jonah nel 2019 mi hanno fatto sapere che erano in procinto di realizzare lo show. Ottenendo i diritti, ho pensato: “Beh, devo giocare anch’io a questi giochi”. Quindi la mia attenzione era su tre, quattro e New Vegas. Volevo stare attenta perché Graham si sarebbe arrabbiato se avessi detto qualcosa che non era nel canone di Fallout. Penso che quelli siano i giochi migliori. Sono proprio quelli a cui ho giocato principalmente.

Wagner: Non esprimo preferenze perché adoro guardare Internet indovinare e litigare tra loro, oh, è Fallout… Replica la faziosità rappresentata nei giochi così perfettamente che c’è persino una cabala di persone che dicono, ” Basta litigi.” Questo è l’NCR della base dei fan. Lo adoro e semplicemente non voglio mettere il pollice sulla bilancia. Ma allo stesso tempo sì, ho iniziato a giocare nel ’97. Era il mio primo anno di college, quindi vivevo con quattro ragazzi. Ed eravamo tutti grandi fan dei giochi Arena e di Daggerfall. Ci era stato venduto come un misto tra Arena e XCOM, ce lo hanno venduto così. E penso che nessuno vivesse in quella casa quell’anno pensando di laurearsi all’Università di Alberta. Quindi eravamo dentro fin dall’inizio. Sì, abbiamo sicuramente parlato di tutto sotto il sole. Voglio dire, sono stati tre anni di conversazioni per realizzare la serie.

Robertson-Dworet: Graham e io abbiamo iniziato a lavorarci, tra l’altro, durante il COVID. Quindi abbiamo avuto molto tempo per parlare di 5 milioni di idee. Ci stiamo lavorando dal 2019.

Wagner: Sì, ci sentiamo come se avessimo annuito, reso omaggio al gioco senza incastrarci in situazioni canoniche, perché diventava rischioso. E ci sentivamo come se stessimo ballando tra le gocce di pioggia in termini di non riconoscere alcun finale canonico. Abbiamo avuto il tempo, quindi speriamo di non aver rovinato tutto.