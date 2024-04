Lucy, protagonista della serie tv di Fallout, ha alcuni elementi in comune con il protagonista di Fallout 3.

Lucy è un personaggio molto particolare, con una storia simile a quella del protagonista di Fallout 3. Lucy vive nel Vault 33, ignorando il mondo in superficie. Suo padre, il sorvegliante del loro vault, viene rapito dopo un attacco di predoni e portato nelle Wastelands. Data la morte della madre, il padre di Lucy è l’unica famiglia che lei e il fratello abbiano mai avuto. Non volendo altro che trovare suo padre e riportarlo a casa, Lucy fa l’impensabile e lascia il Vault.

Il protagonista di Fallout 3 è nato e cresciuto nel Vault 101, da padre single a causa della morte della madre. Quando il padre, la mente guida del Vault, svanisce senza lasciare traccia, il protagonista sale in superficie per trovarlo.

Fallout è disponibile su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Fonte: Comic Book

